Доставка посылок в Крым
Многие зарубежные и российские интернет-магазины не доставляют посылки в Крым.
Мы встретим посылку в Краснодаре и перешлем в Крым.
Получите адрес
Ниже указан адрес, на который нужно оформлять посылки. А также инструкции по самым популярным магазинам.
Отправим посылку
Отправим посылку в Крым и объединим, если их несколько, когда нажмёте отправить. Либо активируйте автоотправку.
Получите посылку
При получении посылки в отделении CDEK заплатите за услуги и доставку согласно нашим тарифам.
С доставкой до двери или как в пункт выдачи
Мы подготовили для вас инструкции по популярным магазинам:
Калькулятор
Новости
18.12.21 🎄Режим работы в новогодние праздники
26.11.21 Доставка крупногабаритных посылок
31.07.21 Новые правила возврата
14.07.21 Изменение тарифов для посылок более 5кг.
06.07.21 Новый тариф для посылок с Aliexpress
Доставка товаров в Крым
Box Bunny – это интернет-сервис по доставке посылок в Крым из магазинов, которые пока еще не имеют возможности прямой отправки заказов на территорию полуострова. Мы занимаемся доставкой в Крым из Европы, США, Китая, Украины и других стран от интернет-магазинов, компаний и частных лиц.
Мы разработали инструкции для заказа по популярным направлениям. Руководствуясь ими, вы можете заказать доставку модной одежды, обуви и других товаров в Крым от мировых брендов.
До офиса Box Bunny можно оформить доставку посылки любым из двух способов:
-
курьером до двери, на адрес офиса;
-
в наш пункт выдачи. Мы сотрудничаем с DPD, IML, Pick Point, Hermes (Pony Express), Деловые Линии, ПЭК.
Box Bunny доставляет посылки в Крым с помощью транспортной компании CDEK. Оплата наших услуг и доставки в Крым – при получении посылки в отделении CDEK.