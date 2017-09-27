Доставка товаров в Крым

Box Bunny – это интернет-сервис по доставке посылок в Крым из магазинов, которые пока еще не имеют возможности прямой отправки заказов на территорию полуострова. Мы занимаемся доставкой в Крым из Европы, США, Китая, Украины и других стран от интернет-магазинов, компаний и частных лиц.

Мы разработали инструкции для заказа по популярным направлениям. Руководствуясь ими, вы можете заказать доставку модной одежды, обуви и других товаров в Крым от мировых брендов.

До офиса Box Bunny можно оформить доставку посылки любым из двух способов:

курьером до двери, на адрес офиса;

в наш пункт выдачи. Мы сотрудничаем с DPD, IML, Pick Point, Hermes (Pony Express), Деловые Линии, ПЭК.

Box Bunny доставляет посылки в Крым с помощью транспортной компании CDEK. Оплата наших услуг и доставки в Крым – при получении посылки в отделении CDEK.