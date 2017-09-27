Доставка посылок в Крым

Многие зарубежные и российские интернет-магазины не доставляют посылки в Крым.

Мы встретим посылку в Краснодаре и перешлем в Крым.

Получите адрес

Ниже указан адрес, на который нужно оформлять посылки. А также инструкции по самым популярным магазинам.

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После покупки добавьте данные о посылке в своем личном кабинете.

Отправим посылку

Отправим посылку в Крым и объединим, если их несколько, когда нажмёте отправить. Либо активируйте автоотправку.

Получите посылку

При получении посылки в отделении CDEK заплатите за услуги и доставку согласно нашим тарифам.

Оформляйте посылки на этот адрес:

С доставкой до двери или как в пункт выдачи

  • 350002
  • Краснодарский край
  • г.Краснодар
  • ул. Северная 337

ФИО, телефон, паспортные данные указывайте свои.

  • Наш пункт выдачи подключен к ТКТранспортным компаниям
  • DPD
  • Pony Express (Hermess)
  • Pick Point
  • IML
  • Сберлогистика
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Сообщите нам о вашей посылке, добавив её в личном кабинете

Мы подготовили для вас инструкции по популярным магазинам:

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Новости

18.12.21 🎄Режим работы в новогодние праздники

26.11.21 Доставка крупногабаритных посылок

31.07.21 Новые правила возврата

14.07.21 Изменение тарифов для посылок более 5кг.

06.07.21 Новый тариф для посылок с Aliexpress

Все новости

Доставка товаров в Крым

Box Bunny – это интернет-сервис по доставке посылок в Крым из магазинов, которые пока еще не имеют возможности прямой отправки заказов на территорию полуострова. Мы занимаемся доставкой в Крым из Европы, США, Китая, Украины и других стран от интернет-магазинов, компаний и частных лиц.

Мы разработали инструкции для заказа по популярным направлениям. Руководствуясь ими, вы можете заказать доставку модной одежды, обуви и других товаров в Крым от мировых брендов.

До офиса Box Bunny можно оформить доставку посылки любым из двух способов:

  • курьером до двери, на адрес офиса;

  • в наш пункт выдачи. Мы сотрудничаем с DPD, IML, Pick Point, Hermes (Pony Express), Деловые Линии, ПЭК.

Box Bunny доставляет  посылки в Крым с помощью транспортной компании CDEK. Оплата наших услуг и доставки в Крым – при получении посылки в отделении CDEK.